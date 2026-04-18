Policlinico da oggi una nuova area di accettazione nel reparto di Oncologia

A partire da oggi, i pazienti dell’Oncologia Medica del Policlinico possono rivolgersi a una nuova area di accettazione situata nell’edificio 2 del presidio “Rodolico” in via Santa Sofia. La struttura comprende un ambulatorio dedicato e una sala d’aspetto più spaziosa e confortevole, pensata per migliorare l’esperienza di attesa e ricezione. L’apertura di questa nuova sezione si inserisce nel quadro delle modifiche apportate per ottimizzare i servizi del reparto.

Da oggi i pazienti dell’Oncologia Medica possono contare su una nuova area accettazione, con un nuovo ambulatorio dedicato e una sala d’aspetto più ampia e confortevole, nell’edificio 2 del presidio “Rodolico” in via Santa Sofia. La riorganizzazione degli spazi è stata inaugurata questa mattina.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Oltre 14 mila prestazioni nel 2025: potenziato il reparto di Oncologia al FracastoroSpazi raddoppiati e percorsi diversificati per i pazienti, in modo da rispondere in modo più efficace ed umano alle varie esigenze Nuova veste per il... Leggi anche: Riqualificazioni, pronta una nuova area fitness (e un campo da basket) nel parco Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Consegnato il primo settore del nuovo Policlinico di Milano; Al policlinico Tor Vergata ricostruzione mammaria in tempi record con dimissioni in 24 ore; La 27°Edizione dellaRace For The Cure. Dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo Roma si tinge di rosa; Il vento blocca Bari: alberi caduti, treni bloccati. Paura al Policlinico e al Campus UniBa. Policlinico di Catania, nuova area accettazione per Oncologia medicaDa oggi i pazienti dell'Oncologia medica possono contare su una nuova area accettazione, con un nuovo ambulatorio dedicato e una sala d'aspetto più ampia e confortevole, nell'edificio 2 del presidio R ... ansa.it Policlinico di Catania: potenziata l’Oncologia MedicaI pazienti possono contare su una nuova area accettazione, con un nuovo ambulatorio dedicato e una sala d’aspetto più ampia. insanitas.it ONCOLOGIA AL POLICLINICO DI CATANIA, NUOVA AREA ACCETTAZIONE PIÙ AMPIA E CONFORTEVOLE: “PASSO CONCRETO PER UN’ASSISTENZA PIÙ UMANA” All’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco compie un nu - facebook.com facebook Al policlinico Tor Vergata ricostruzione mammaria in tempi "record" con dimissioni in 24 ore ift.tt/iNQCjsx x.com