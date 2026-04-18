Polesano misure alternative saltate | 59enne torna in carcere

Un uomo di 59 anni, residente nella zona polesana, è stato riportato in carcere a Rovigo dopo che le autorità hanno deciso di revocare la misura alternativa cui era sottoposto. L’interessato aveva ottenuto una sospensione dell’esecuzione della pena, ma questa decisione è stata successivamente annullata, portandolo a tornare in cella. La revoca si è resa necessaria in seguito a verifiche sulle sue condizioni o comportamenti.

Un cinquantenne residente nel Polesano è stato trasferito nella casa circondariale di Rovigo dopo che la sua misura alternativa è stata revocata. Il provvedimento, disposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Venezia, è arrivato in seguito alle reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dai servizi sociali di Loreo, accertate dai Carabinieri durante i controlli periodici. Il fallimento del monitoraggio territoriale a Loreo. La gestione della libertà vigilata per il soggetto di 59 anni ha preso una piega decisiva quando le attività di vigilanza condotte dai militari dell’Arma hanno evidenziato l’inosservanza sistematica dei vincoli imposti per lo svolgimento della pena fuori dal carcere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polesano, misure alternative saltate: 59enne torna in carcere Notizie correlate Misure alternative sospese dal magistrato. La squadra mobile ne porta due in carcereLa Polizia ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di due uomini responsabili di distinte vicende giudiziarie. Viola il divieto di avvicinamento: 59enne finisce in carcerePalaia, 19 febbraio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio, i carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni, in...