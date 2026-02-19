Viola il divieto di avvicinamento | 59enne finisce in carcere

Il 17 febbraio, un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palaia perché aveva violato un divieto di avvicinamento. La sua presenza vicino alla vittima ha spinto le forze dell’ordine a intervenire. L’uomo, che già aveva problemi con questa persona, è stato condotto in carcere per scontare una pena. La vicenda si è svolta in un’area residenziale della città, dove i residenti hanno segnalato comportamenti sospetti. L’arresto è stato eseguito prontamente, garantendo la sicurezza locale.

Palaia, 19 febbraio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio, i carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa. Il provvedimento scaturisce dal costante monitoraggio effettuato dai militari dell'arma nei confronti dell'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna con l'ausilio del braccialetto elettronico. La misura era stata applicata a seguito di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minaccia aggravata commessi ai danni dell'ex convivente.