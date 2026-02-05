La Polizia locale di Gualdo Tadino ha avviato un progetto di educazione stradale nelle scuole. L’iniziativa mira a insegnare ai giovani le regole di sicurezza, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e incontri con gli agenti. È un modo per cercare di ridurre incidenti e comportamenti rischiosi tra i più giovani.

GUALDO TADINO - Lodevole iniziativa del Comando della Polizia locale associata nel contesto dei progetti scolastici per l’arricchimento formativo dei giovani. Ha gestito lezioni di educazione stradale agli alunni della scuola media, incentrate sugli obblighi e sui divieti per gli utenti della strada, come passeggeri, pedoni e ciclisti. La lezione è stata arricchita da slide e video. Sono stati trattati vari argomenti: utilizzo delle cinture di sicurezza, atteggiamento adeguato da tenere come passeggeri, obblighi e divieti dei ciclisti e dei pedoni, azioni da evitare soprattutto nell’attraversamento della carreggiata, comprensione dei segnali manuali degli agenti del traffico, tipologie di semaforo, equipaggiamento della bici e vestiario da indossare per essere maggiormente visibili dagli automobilisti, hoverboard, monopattini e subway, esempi di precedenza agli incroci, segnaletica orizzontale e verticale con focus sulla distrazione spesso legata all’uso del cellulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Educazione stradale . La Municipale fa scuola

Approfondimenti su Gualdo Tadino

La polizia municipale torna in piazza con un calendario di eventi dedicati all'educazione stradale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Educare alla strada | Sicurezza stradale per bambini

Ultime notizie su Gualdo Tadino

Argomenti discussi: Nelle scuole secondarie di primo grado si è concluso il progetto di educazione stradale 'Be Safe'; Educazione stradale . La Municipale fa scuola; Polizia Municipale, i dati dell'attività 2025; Palermo, educazione e sicurezza stradale: al liceo artistico Damiani Almeyda Crispi presentati i dati di un’indagine sul comportamento alla guida dei cittadini del territorio.

Educazione stradale . La Municipale fa scuolaLa lezione è stata arricchita da slide e video. La giornata si è conclusa con un test finale. Il comandante Bertoldi ha spiegato i nuovi rischi. lanazione.it

Educazione stradale a scuola. Lezioni con la Municipale: Faranno teoria e praticaL’iniziativa coinvolgerà ventiquattro classi, dalla primaria alle medie ... msn.com

Automobile Club Salerno ACI. . In diretta dall' Istituto Barra di Salerno. Educazione Stradale Non fare lo sbronzo Kids Automobile Club Salerno ACI ACI Automobile Club d'Italia Vincenzo Demasi Giovanni Caturano Daniela Cataldo Vincenzo Cerrato facebook

#PMTerredargine #PLTerredargine #PLInforma Educazione Stradale alle scuole Leonardo da Vinci a Carpi, sempre presenti per insegnare ai giovani come comportarsi in strada x.com