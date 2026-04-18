In diverse competizioni sportive, come la Parigi-Roubaix, la Champions League e il Montecarlo, alcuni atleti riescono a mantenere la propria identità anche in assenza di vittorie. Pogacar, Yamal e Alcaraz sono protagonisti di questa dinamica, dove le sconfitte non cancellano le qualità individuali, ma segnano differenze evidenti tra chi perde e chi si arrende. Le sfide affrontate in queste gare dimostrano come il valore personale possa rimanere intatto anche quando i risultati non siano favorevoli.

È secondo, Pogacar: no, dice il suo corpo scomponendosi dentro il velodromo, ancora in sella ma ormai d’inerzia portato verso la sconfitta, a un paio di metri da Wout Van Aert, il vincitore della Roubaix. La sua testa e il suo cuore non ricordavano più il disordine e l’angoscia della fatica senza vittoria. Ma un attimo dopo parteciperà - con chiunque ami quello sport e quello sforzo infinito e insopportabile - alla festa per l’altro: d’incanto e tutto insieme, Wout ha avuto il risarcimento più bello della sua splendida e diseguale carriera. Questo pianeta assassinato dai tiranni è sembrato (solo un momento, lì sull’arrivo di Roubaix) un posto migliore, dove le cose possono aggiustarsi, i torti raddrizzarsi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar, Yamal, Alcaraz e la grande differenza tra sconfitti e perdenti

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