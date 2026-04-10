Durante il Masters 1000 di Montecarlo, tre giocatori hanno dimostrato grande capacità di adattamento e forza mentale. Nonostante abbiano ceduto un set, sono riusciti a reagire e a conquistare la qualificazione ai quarti di finale. La loro prestazione ha attirato l'attenzione su come la determinazione possa fare la differenza tra un buon giocatore e un vero campione. In questo torneo, le partite sono state caratterizzate anche da alcune discussioni sui metodi di gioco adottati.

Proseguono a braccetto Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo. Agguantano i quarti di finale, faticano ma non mollano. I primi due al mondo hanno sofferto, lottato, faticato e alla fine hanno portato a casa il successo alzando il livello, come sanno fare i grandi. È questo che fanno i campioni: magari lasciano un set per strada in modo inaspettato, poi vengono fuori alla distanza, controllando il rush finale. I fenomeni come Alcaraz e Sinner sono capaci di cambiare pelle in corso d’opera e adattarsi alle diverse condizioni pur di risalire e far girare il match. Sono le famose partite sporche, quelle più importanti da vincere e che segnano la differenza tra un buon giocatore e un campione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner, Alcaraz e le partite sporche: la differenza tra un buon giocatore e un campione"

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Alcaraz ko, Bertolucci tuona: “Riusciremo mai a tifare per un giocatore e gioire dei suoi successi senza dover per forza denigrare…”Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato eliminato nei sedicesimi finale dal Masters 1000 di Indian Wells per mano dello statunitense Sebastian Korda e a...

Temi più discussi: Sinner già in campo a Montecarlo senza Cahill: obiettivo numero 1. Ma Bertolucci avvisa: Alcaraz più avanti; Bertolucci predica calma su Sinner: Non c’è fretta di tornare numero 1; Bertolucci: Nessuna tragedia per Musetti, sconfitta grave per Cobolli. Berrettini deve solo stare bene; Sinner-Alcaraz e la corsa al numero uno, Bertolucci: Non capisco questa frenesia.

Sinner già in campo a Montecarlo senza Cahill: obiettivo numero 1. Ma Bertolucci avvisa: Alcaraz più avantiPrimo allenamento per Sinner a Montecarlo, dove senza Cahill proverà a strappare il numero 1 ad Alcaraz, che però secondo Bertolucci avrà un vantaggio non da poco ... sport.virgilio.it

Sinner-Alcaraz e la corsa al numero uno, Bertolucci: Non capisco questa frenesiaÈ sicuramente cresciuto. Il suo è un immettere settimana dopo settimana qualcosa in più. Sono pagliuzze, sottigliezze, non particolarmente evidenti, ma sicuramente il suo è un continuo upgrade del ... tennisworlditalia.com

Il commento di Paolo Bertolucci ai microfoni di OA Sport sulla giornata di ieri a Montecarlo - facebook.com facebook

#Vagnozzi show, irrompe nella telecronaca di Bertolucci ed Elena Pero: "Ecco i segreti del nuovo #Sinner, come la pasta al sugo" x.com