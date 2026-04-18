Il ciclista sloveno ha annunciato il ritiro dalla bici neutra alla Parigi-Roubaix del 2026, suscitando reazioni da parte del produttore di componenti. La società ha commentato la decisione affermando che si trattava della soluzione migliore per il suo atleta. La vicenda si inserisce in un contesto in cui le variazioni nelle attrezzature sportive influenzano le competizioni e alimentano discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Roma, 18 aprile 2026 – Se c'è uno sport nel quale i materiali e la ricerca di un loro miglioramento continuo sono importanti, quello è il ciclismo: se poi in una gara ogni piano viene scombinato, allora torna in auge il fattore umano, tra estro e talento e anche, forse, qualche lamentela di troppo. È ciò che sta succedendo ancora tra Tadej Pogacar e Shimano: colpa della bici neutra della discordia nella Parigi-Roubaix 2026. La replica di Shimano a Pogacar. Il nastro va riavvolto a domenica scorsa e, in particolare, a quando al traguardo mancavano 120 km: Pogacar fora nel settore in pavé numero 122 e, in mancanza di un compagno di squadra nei paraggi, aveva cambiato la propria bici con una di quelle fornite dall'assistenza neutra, la cui vettura aveva tra l'altro anche intralciato il resto del traffico della gara, causando altre polemiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar contro la bici neutra alla Parigi-Roubaix 2026, la replica di Shimano: “Era il meglio per lui”

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