Durante la Parigi-Roubaix 2026, Tadej Pogacar si è lamentato pubblicamente dell'assistenza neutra, affermando di aver ricevuto una bici di scarsa qualità, paragonandola a una carriola. La corsa si è conclusa con Pogacar al secondo posto, ripetendo il risultato dello scorso anno. La competizione, come spesso accade, ha acceso discussioni sulla fortuna e sulla presenza di aiuti esterni, alimentando le polemiche tra i partecipanti e gli appassionati.

Roma, 15 aprile 2026 - La Parigi-Roubaix 2026, come sempre e forse più che mai più una questione di fortuna che di bravura, ma anche di polemiche: l'ultima l'ha accesa Tadej Pogacar, il secondo classificato (come nel 2025) che accusa la bici fornitagli dall'assistenza neutra. Le dichiarazioni di Pogacar A 120 km dal traguardo, sul pavé di Quérénaing, lo sloveno ha forato una prima volta, regalando forse il primo vero colpo di scena dell'intera giornata: a quel punto, il campione del mondo ed europeo è stato costretto a fermarsi e a cambiare il suo mezzo con uno Shimano, quello proverbialmente blu dell'auto del medesimo colore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar contro l'assistenza neutra alla Roubaix: "Mi hanno dato una carriola"

Notizie correlate

Forature e cambi di bici: quanto hanno perso Pogacar, van der Poel e Ganna alla Parigi-Roubaix. I distacchi esattiLa Parigi-Roubaix 2026 è stata caratterizzata da una serie di forature nella prima parte di corsa e che hanno stravolto tutti i piani del...

Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix: battuto Pogacar in una volata epicaIl belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Perché Ganna può lottare per vincere la Roubaix contro Pogacar e Van Der Poel: motore fresco, lo sprint a 60 km/h; Pogacar: In volata sapevo di avere l'1% di chance. Tornare? Non posso dire di no; Parigi-Roubaix, l’Inferno, le capre e la lotta di Van der Poel contro Pogacar; La Parigi-Roubaix al belga Van Aert: l’eterno piazzato batte Pogacar.

Pogacar contro l'assistenza neutra alla Roubaix: Mi hanno dato una carriolaLo sloveno non usa mezzi termini nei confronti della bici Shimano ricevuta dopo la prima foratura: Sella e gomme non erano adatte alla gara ... sport.quotidiano.net

Pogacar: 'Mi hanno dato una carriola, anche le ruote erano inadatte'Durante la Parigi-Roubaix, il campione del mondo ha pedalato per sei chilometri su una bici dell'assistenza neutra ... it.blastingnews.com

Pogacar: 'Mi hanno dato una carriola alla Roubaix, anche le ruote erano inadatte' Link nel primo commento. facebook

Sì, avete letto bene! La maglia che Tadej Pogacar ha indossato per tagliare il traguardo in Via Roma, in occasione dell’ultima Milano-Sanremo è stata venduta all’asta per 95.100€ Si tratta della maglia da ciclismo più costosa di sempre, autografata dallo sl x.com