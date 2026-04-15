Pogacar contro l' assistenza neutra alla Roubaix | Mi hanno dato una carriola

Da sport.quotidiano.net 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Parigi-Roubaix 2026, Tadej Pogacar si è lamentato pubblicamente dell'assistenza neutra, affermando di aver ricevuto una bici di scarsa qualità, paragonandola a una carriola. La corsa si è conclusa con Pogacar al secondo posto, ripetendo il risultato dello scorso anno. La competizione, come spesso accade, ha acceso discussioni sulla fortuna e sulla presenza di aiuti esterni, alimentando le polemiche tra i partecipanti e gli appassionati.

Roma, 15 aprile 2026 - La Parigi-Roubaix 2026, come sempre e forse più che mai più una questione di fortuna che di bravura, ma anche di polemiche: l'ultima l'ha accesa Tadej Pogacar, il secondo classificato (come nel 2025) che accusa la bici fornitagli dall'assistenza neutra. Le dichiarazioni di Pogacar A 120 km dal traguardo, sul pavé di Quérénaing, lo sloveno ha forato una prima volta, regalando forse il primo vero colpo di scena dell'intera giornata: a quel punto, il campione del mondo ed europeo è stato costretto a fermarsi e a cambiare il suo mezzo con uno Shimano, quello proverbialmente blu dell'auto del medesimo colore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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