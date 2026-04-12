Forature e cambi di bici | quanto hanno perso Pogacar van der Poel e Ganna alla Parigi-Roubaix I distacchi esatti

Durante la Parigi-Roubaix 2026, diversi corridori hanno subito forature e cambi di bicicletta, influenzando le loro prestazioni. Tra i principali atleti, alcuni hanno perso diversi minuti a causa dei problemi tecnici, alterando le posizioni in classifica. Le forature si sono verificate soprattutto nella prima fase della gara, portando a cambi di bici e a distacchi significativi rispetto ai leader. La corsa si è svolta con diverse interruzioni legate a questi inconvenienti tecnici.

La Parigi-Roubaix 2026 è stata caratterizzata da una serie di forature nella prima parte di corsa e che hanno stravolto tutti i piani del ribattezzato Inferno del Nord, i cui connotati sono mutati in maniera importante quando si era molto lontani dal Velodromo più famoso del mondo. Quando mancavano 120 chilometri dal traguardo, durante il settore in pavé numero 22 (il tre stelle di difficoltà da 2,5 km da Quérénaing a Maing), Tadej Pogacar ha dovuto fare i conti con una foratura alla ruota anteriore. Il fuoriclasse sloveno è sceso rapidamente dalla propria bicicletta ed è dovuto montare su un mezzo non suo, fornito da un’ammiraglia di servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Forature e cambi di bici: quanto hanno perso Pogacar, van der Poel e Ganna alla Parigi-Roubaix. I distacchi esatti Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar, van der Poel e Ganna… Sarà spettacolo! Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Duello Pogacar-Van der Poel, Ganna può giocarsela