Domenica si svolgerà la tradizionale corsa podistica dedicata alla Bonifica, chiamata “Memorial Stefano Montori”. L’evento prenderà il via alle 10 del mattino dall’impianto idrovoro di Baura, come avviene ogni anno nel mese di aprile. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti che si preparano a percorrere il percorso previsto per questa occasione.

Non c’è aprile senza il tradizionale appuntamento con “La Corsa della Bonifica – Memorial Stefano Montori” che si terrà domenica dalle 10, con partenza dall’impianto idrovoro di Baura. L’evento, organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura in collaborazione con Uisp, è giunto alla sua nona edizione e come sempre coniugherà sport, fruizione del territorio, valorizzazione del paesaggio e solidarietà. Nel dettaglio sono previste: una corsa competitiva di 12,5 km, una camminata ludico-motoria di 7,5 km che anche quest’anno si potrà fare anche con i propri amici “a 4 zampe” e le gare giovanili suddivise in base all’età. Un appuntamento...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Podismo. Corsa della Bonifica. Domenica il via come sempre da Baura

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