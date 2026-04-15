Al via ‘La corsa della Bonifica' che promuove aggregazione e fruizione del territorio
Non c’è aprile senza il tradizionale appuntamento con 'La corsa della Bonifica’ che si terrà domenica 19 a partire dalle 10, con partenza dall’impianto idrovoro di Baura. L’evento, organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in collaborazione con Uisp Ferrara, è giunto alla sua nona.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Quasi 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda: "Uno dei simboli delle ferite ambientali che hanno colpito il nostro territorio"
Leggi anche: Una vita spesa per il territorio. La comunità piange “Mino”, fu presidente della Bonifica
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Terra dei Fuochi: al via la bonifica tra Casoria e Afragola, presente il sottosegretario Mantovano; Eternit ex Mercati Generali: al via la bonifica, lavori in otto mesi; Napoli: il 18 aprile riapre il Cimitero delle Fontanelle; Sant’Omero, auto si schianta contro un albero sulla bonifica del Salinello FOTO.
Consorzio di Bonifica, al via il piano 2026 da oltre 13 milioni di euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it
Palazzo bruciato ad Alghero, al via la bonificaAl via i lavori di bonifica nel palazzo bruciato all’ingresso di Alghero. Fino al 31 ottobre la parte di via Botticelli compresa tra le vie Vittorio Emanuele e Mazzini sarà chiusa al traffico ... unionesarda.it
BATTIPAGLIA, DUE OPERATORI CONTRAGGONO SCABBIA DURANTE BONIFICA IN PALAZZO facebook
15/4/26. 48 PROGETTI PER 580 MILIONI DI EURO, I CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO A ROMA PER PRESENTARE ALLA POLITICA NAZIONALE UNA PROPOSTA CONCRETA DI ADATTAMENTO CLIMATICO Le risorse del PNIISSI per efficientament x.com