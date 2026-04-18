Poco ' Stato' e un commissariato senza dirigente | e intanto la malavita prende a schiaffi Cerignola

A Cerignola, la presenza dello Stato è debole e il commissariato di polizia non ha un dirigente da mesi. La criminalità locale continua a crescere, con episodi che mettono in difficoltà la cittadinanza. Venerdì 17 aprile si è tenuto un incontro della Commissione Sicurezza, convocata dal presidente, per discutere della situazione sul territorio. Nessuna decisione immediata è stata presa, mentre la criminalità continua a consolidare la propria presenza nella zona.

A Cerignola è finito il tempo delle analisi o delle manifestazioni di solidarietà: è quanto evidenziato venerdì 17 aprile durante l'incontro della Commissione Sicurezza convocata dal presidente dott. Michele Romano. Cerignola è una città ferita ed esasperata, lasciata sola proprio nel momento di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Docente rimprovera alunna, il padre irrompe in aula e lo prende a schiaffi. Il dirigente: "Azione fulminea"Il dirigente scolastico Lanfranco Barisano ai nostri microfoni sul grave episodio avvenuto all’Istituto professionale 'Luigi Einaudi' Momenti di... Nuovo dirigente al commissariato Bari Nuova-Carrassi: si insedia la dottoressa Simona RomanoAvvicendamento alla guida del presidio di pubblica sicurezza: incarico affidato dal 12 febbraio al Primo Dirigente della Polizia di Stato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sappiamo ancora poco sulla biodiversità delle isole del Mediterraneo — Italiano; Superbonus: Enea, a marzo spesa per lo Stato a 131,9 miliardi; Liste d’attesa, Cittadinanzattiva chiede la piattaforma nazionale e un patto tra Stato e Regioni; Furto su autovettura: la Polizia di Stato recupera un laptop e lo restituisce al legittimo proprietario. BREAKING. Poco fa, una nave è stata attaccata dall’Iran nello stretto di Hormuz. Probabilmente si tratta di una petroliera indiana che potrebbe aver tentato di attraversare senza autorizzazione. x.com “È entrato in ospedale saltellando, poco dopo ci hanno detto che era morto”. A parlare è il papà di Adam, il bambino di 2 anni e mezzo morto in seguito a complicanze verificatesi durante un'operazione all'ospedale di Rovigo. Il piccolo era stato ricoverato per s facebook