Poco ' Stato' e un commissariato senza dirigente | e intanto la malavita prende a schiaffi Cerignola

Da foggiatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cerignola, la presenza dello Stato è debole e il commissariato di polizia non ha un dirigente da mesi. La criminalità locale continua a crescere, con episodi che mettono in difficoltà la cittadinanza. Venerdì 17 aprile si è tenuto un incontro della Commissione Sicurezza, convocata dal presidente, per discutere della situazione sul territorio. Nessuna decisione immediata è stata presa, mentre la criminalità continua a consolidare la propria presenza nella zona.

A Cerignola è finito il tempo delle analisi o delle manifestazioni di solidarietà: è quanto evidenziato venerdì 17 aprile durante l'incontro della Commissione Sicurezza convocata dal presidente dott. Michele Romano. Cerignola è una città ferita ed esasperata, lasciata sola proprio nel momento di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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