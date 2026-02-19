Nuovo dirigente al commissariato Bari Nuova-Carrassi | si insedia la dottoressa Simona Romano

La dottoressa Simona Romano assume il comando del Commissariato Bari Nuova-Carrassi il 12 febbraio 2024, a seguito di un cambio di responsabilità. Romano, che ha maturato esperienza in altri uffici della polizia, prende il posto del precedente dirigente. La sua nomina arriva in un momento in cui la sicurezza del quartiere richiede attenzione costante. La nuova dirigente ha già incontrato gli agenti per discutere delle prime strategie operative. L’arrivo di Romano segna un passo importante per il commissariato e la comunità locale.

Avvicendamento alla guida del presidio di pubblica sicurezza: incarico affidato dal 12 febbraio al Primo Dirigente della Polizia di Stato Avvicendamento alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Bari Nuova-Carrassi", dove dal 12 febbraio 2026 si è insediata la dottoressa Simona Romano con l'incarico di dirigente. La nomina rientra nell'ambito delle scelte organizzative dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e punta a rafforzare il presidio di sicurezza in uno dei quadranti più rilevanti del capoluogo pugliese. La dottoressa Romano, laureata in giurisprudenza, vanta una lunga esperienza all'interno della Polizia di Stato.