Docente rimprovera alunna il padre irrompe in aula e lo prende a schiaffi Il dirigente | Azione fulminea

Il dirigente scolastico Lanfranco Barisano ai nostri microfoni sul grave episodio avvenuto all’Istituto professionale 'Luigi Einaudi' Momenti di tensione sabato scorso a Foggia, dove un professore di 61 anni dell’Istituto professionale Luigi Einaudi è stato aggredito dal padre di una studentessa al termine di un rimprovero in classe. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un richiamo disciplinare rivolto dall’insegnante a una ragazza di 14 anni, invitata a mantenere un comportamento più corretto durante la lezione. Un gesto del docente, interpretato dalla giovane come un atto aggressivo, avrebbe spinto la studentessa a contattare il padre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

