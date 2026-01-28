PlayStation Plus Essential Sony annuncia i giochi gratis di Febbraio 2026 per PS5 e PS4

Sony ha annunciato i giochi gratuiti di febbraio 2026 per gli abbonati di PlayStation Plus Essential. Le novità sono rivolte sia a chi possiede una PS5, sia a chi ha ancora una PS4. La società conferma i titoli disponibili a partire dal mese prossimo, senza specificare ancora i giochi coinvolti. Gli utenti aspettano di scoprire quali saranno le offerte di questo mese, pronti a scaricarli e giocarli subito.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi del PlayStation Plus Essential di Febbraio 2026, rivolti anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una PS5 o PS4. A questo punto scopriamo qui sotto i titoli in arrivo nel PS Plus Essential dal 3 Febbraio 2026: Undisputed. Subnautica: Below Zero. Ultros. Ace Combat 7: Skies Unknown.  . 🔗 Leggi su Game-experience.it

