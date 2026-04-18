Pizzaiolo di Monreale conquista la Sicilia | Christian Magnasco sul podio con la pizza senza glutine

Un pizzaiolo di Monreale ha ottenuto un terzo posto nella categoria pizza senza glutine alla Sicilia Pizza Competition 2026. La competizione si è svolta con diversi partecipanti provenienti da tutta la regione. Il riconoscimento è stato assegnato a Christian Magnasco, che lavora presso Officina della Pizza. La manifestazione ha visto diverse creazioni e tecniche presentate dai partecipanti, tra cui quella dello chef di Monreale.

Monreale porta a casa un podio. Christian Magnasco, pizzaiolo di Officina della Pizza, ha conquistato il terzo posto nella categoria pizza senza glutine alla Sicilia Pizza Competition 2026. Una gara di settore tra le più attese dell’anno, un risultato che nella piccola realtà di Via Spartiviolo 15 vale quanto una vittoria. La pizza senza glutine non perdona. Richiede tecnica diversa, materie prime selezionate, impasti studiati per reggere cottura e gusto senza appoggiarsi al glutine come struttura. Fare bene in questa categoria, in una competizione regionale, significa aver risolto problemi che molti pizzaioli evitano. Magnasco li ha affrontati uno per uno.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Pizzaiolo di Monreale conquista la Sicilia: Christian Magnasco sul podio con la pizza senza glutine Notizie correlate Pizza senza glutine da record: Cattolica brilla al "Pizza senza frontiere 2026"Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti... È di Battiloro la seconda miglior pizza senza glutine a livello mondialeUn’altra grande soddisfazione per Faenza e per la tradizione gastronomica italiana: il pizzaiolo Salvatore Battiloro, si è distinto a Sigep World... Aggiornamenti e contenuti dedicati Alle porte di Firenze c'è un pizzaiolo-fungaiolo (nonché micologo) che conquista con la sua pizza ai porciniÈ una storia, la nostra, che sa di Toscana: a partire dai suoi protagonisti con quei nomi già così riconoscibili che paiono usciti da un romanzo di Pratolini o dal capolavoro di Monicelli, Amici ... gamberorosso.it Pizzaioli riconosciuti per leggeIn Italia la pizza non è semplicemente un alimento: è un simbolo di cultura e tradizione, un’arte antica riconosciuta dall’UNESCO, un autentico pilastro dell’identità gastronomica nazionale. Eppure, ... ilgiornale.it