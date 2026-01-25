Battiloro si distingue ancora una volta nel panorama della cucina italiana. A Sigep World 2026 a Rimini, il pizzaiolo Salvatore Battiloro si è classificato secondo nel concorso mondiale dedicato alle pizze senza glutine. Un riconoscimento che sottolinea la qualità e l’impegno di Battiloro nel promuovere una tradizione gastronomica italiana autentica e accessibile a tutti.

Un’altra grande soddisfazione per Faenza e per la tradizione gastronomica italiana: il pizzaiolo Salvatore Battiloro, si è distinto a Sigep World 2026 a Rimini piazzandosi secondo a livello mondiale nella competizione dedicata alle pizze senza glutine. La competizione, parte dell’evento internazionale ‘ Pizza Senza Frontiere ’ che accoglie i migliori pizzaioli da tutto il mondo, ha visto Salvatore salire sul podio con la sua pizza senza glutine di alta qualità, confermando il suo talento e la sua dedizione nell’arte bianca. Classe 2000 e già con una forte esperienza nel mondo della pizza senza glutine, Battiloro ha trasformato il proprio impegno in una tecnica di impasto e lievitazione inedita, ottenendo un prodotto dal sapore e dalla consistenza eccellenti, tanto da meritare il riconoscimento internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È di Battiloro la seconda miglior pizza senza glutine a livello mondiale

