Un film d'animazione torna nelle sale per il 25 aprile, portando con sé una celebre citazione di Marco Pagot: “Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!”. La frase, pronunciata nel contesto del film, è diventata un simbolo di resistenza e libertà, e il suo ritorno al cinema ha suscitato l’attenzione di pubblico e media. La pellicola ripropone una scena che, con parole semplici, invita alla riflessione sui valori civili.

Esistono frasi che superano i confini del cinema per diventare manifesti civili, e quella di Marco Pagot è senza dubbio una di queste. In occasione del Giorno della Liberazione, il prossimo 25 aprile, le sale italiane ospiteranno nuovamente uno dei capolavori più politici e amati di Hayao Miyazaki: Porco Rosso. Il legame tra il maestro giapponese e l’Italia non è mai stato così esplicito come in questa pellicola. Porco Rosso non è solo un’avventura ad alta quota, ma un potente grido di libertà contro la guerra e l’oppressione. La celebre risposta del protagonista alla richiesta di aderire al regime — “Piuttosto che diventare un fascista,...🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!”: Porco Rosso torna al cinema per il 25 aprile

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