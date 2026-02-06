I Giovani Democratici di Bergamo hanno pubblicato un post su Instagram con un’immagine di Porco Rosso e una frase controversa. La frase, “Meglio maiale che sionista”, ha suscitato scalpore e indignazione. Dopo poche ore, il post è stato cancellato e sono arrivate le scuse ufficiali. La vicenda ha acceso il dibattito sui limiti della libertà di espressione sui social, anche quando si tratta di commenti che possono ferire o provocare.

I Giovani Democratici di Bergamo hanno cancellato, con tanto di scuse, un post Instagram che conteneva un’immagine di Porco Rosso, personaggio iconico di Hayao Myazaki, e la citazione: « Meglio maiale che sionista » (anziché «fascista»). E a corredo: «Questo non è antisemitismo. E chi si ostina a sostenere il contrario ha un progetto politico ben preciso». Fiano: «Sono queste le nuove leve del Pd?». Il post aveva causato la reazione di Emanuele Fiano, ex deputato del Pd di fede ebraica, che il 25 novembre – come ha sottolineato – era stato contestato anche dai Giovani Democratici di Bergamo in occasione di un dibattito con Luciano Bellipaci e Gabriele Eschkenazi: «Ma io vorrei sapere, queste sono le nuove leve del Pd? Qualcuno vi dirige? Qualcuno di voi ha letto un libro sull’argomento? Li hanno letti i vostri responsabili? Sapete cosa sia il sionismo? C’è un partito che si occupa di voi? ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - «Meglio maiale che sionista»: il post pubblicato (e poi cancellato) dai Giovani Democratici di Bergamo

Un post sui social ha scatenato una nuova polemica nel Pd.

Una frase shock sta facendo discutere nel mondo politico italiano.

