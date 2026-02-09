La leader del Pd, Elly Schlein, ha balbettato di fronte alle domande sulla questione medio orientale. Durante un evento, ha fatto un passo indietro, lasciando intendere che il partito non ha ancora una posizione chiara e unitaria sulla crisi in corso. La sua reazione ha fatto discutere, evidenziando le divisioni interne e la difficoltà di trovare una linea condivisa su un tema così delicato.

Houston, hanno un problema. E cioè, a andarci leggeri, una linea non proprio chiara sulla questione medio orientale nel Pd. Il tema ha riguardato il molto dibattuto post social dei giovani dem di Bergamo, in cui veniva ripresa l’iconografia di Porco Rosso di Hayao Miyazaki e lo slogan “Meglio maiale che sionista”. Si riferiva, quel post, al dibattito intorno il disegno di legge di sull’antisemitismo, che evidentemente il vivaio bergamasco del Pd non approva. Tuttavia, questa sortita ha suscitato grande indignazione, dentro e fuori i dem. Del tutto motivata, ovviamente. Tra cui Emanuele Fiano, più volte deputato Pd, già presidente della Comunità ebraica di Milano e figlio di Nedo, uomo che conobbe l’orrore della deportazione in un campo di concentramento nazista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, "meglio maiale che...". L'ultima vergogna, Elly Schlein balbetta

Approfondimenti su Elly Schlein vergogna

Una frase shock sta facendo discutere nel mondo politico italiano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Elly Schlein vergogna

Argomenti discussi: Meglio maiale che sionista: è polemica nei dem. Fiano contro i giovani Pd di Bergamo; Meglio maiale che sionista. Èncora scontro tra Fiano e i giovani del suo partito: Ignoranza spaventosa. Schlein: Inaccettabile, ma si sono scusati; Meglio maiale che sionista. E queste sarebbero le nuove leve del Pd? Ci scrive Fiano; Meglio maiale che sionista. Gli slogan dei giovani bergamaschi del PD che hanno smesso di studiare.

Meglio maiale che sionista: è polemica nei dem. Fiano contro i giovani Pd di BergamoMeglio maiale che sionista. Per i Giovani democratici di Bergamo questo non è antisemitismo. Un post su Instagram e la risposta, sempre sui social, del dem Emanuele Fiano: la polemica all’interno ... repubblica.it

«Meglio maiale che sionista». Èncora scontro tra Fiano e i giovani del suo partito: «Ignoranza spaventosa». Schlein: «Inaccettabile, ma si sono scusati»L'ex parlamentare dem attacca un post su Instagram (poi cancellato) con «Porco Rosso» e la frase anti-Israele. A novembre, contestato un evento a cui era stato invitato. I Giovani del Pd: «Non siamo a ... bergamo.corriere.it

Centinaia di cittadini in Fiera a Padova, oggi pomeriggio, per la tappa veneta del tour “Vota no per difendere la Costituzione” della leader del Pd, Elly Schlein, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Il servizio di @roccocurrado #referendum #giustizia #schl facebook

Anche oggi, due giorni dopo che Elly Schlein ha dichiarato chiuso il caso, è sempre online il post dei Giovani Democratici di Bergamo con il cartello MEGLIO MAIALE CHE SIONISTA significativamente postato il 7 ottobre 2025 nel secondo anniversario del ma x.com