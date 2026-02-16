Sicurezza prodotti e Sicilia | ECAM lancia appello a Monaco per controlli più rigorosi e tutela dei consumatori
ECAM ha scritto a Monaco chiedendo controlli più severi sulla sicurezza dei prodotti, preoccupata per la tutela dei consumatori siciliani. La richiesta nasce dopo aver riscontrato numerosi prodotti che non rispettano le norme europee, mettendo a rischio la salute delle persone. La confederazione ha inviato una lettera ufficiale alle autorità tedesche, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per evitare incidenti. La Sicilia, infatti, dipende molto dall’importazione di beni che devono rispettare standard rigorosi.
Un Appello dalla Conferenza di Monaco: Sicurezza dei Prodotti e Futuro delle Economie Locali Siciliane. Monaco di Baviera, 16 febbraio 2026 – Un appello alla cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza dei prodotti di consumo e sostenere le economie locali, con un particolare sulla Sicilia, è stato lanciato oggi alla conferenza di Monaco da Ghribi, rappresentante dell’European Centre for Alternative Management (ECAM). L’iniziativa mira a contrastare le pratiche commerciali rischiose e a proteggere i consumatori in un contesto di crescente globalizzazione. La Vulnerabilità delle Filiere e l’Importanza dei Controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu
Imprese artigiane: “Pieno sostegno all’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori”
Roma, molte imprese artigiane chiedono che il nuovo decreto per rafforzare la sicurezza dei prodotti tenga conto delle loro caratteristiche.
Conferenza di Monaco, Ghribi (Ecam) “La sicurezza nasce dalla cooperazione”
Durante la conferenza di Monaco, Ghribi di Ecam ha spiegato che la sicurezza si costruisce attraverso la collaborazione reale tra i paesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Conferenza sulla Sicurezza di Monaco; San Faustino, conto alla rovescia. Anche due droni a vigilare sulla sicurezza di commercianti e visitatori; Antonio Mazzeo (Siciltecnoplus) sulle emergenze in Sicilia; Allarme arance egiziane: il Consorzio dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP denuncia differenti standard di sicurezza alimentare.
Sicurezza alimentare: effettuati oltre 1.200 controlli dall’Asp di PalermoA Palazzo Steri è stata presentata la relazione del Dipartimento di Prevenzione Veterinario. Verificati 369 mila animali macellati ... insanitas.it
Prodotti destinati ai bambini non conformi alle normative di sicurezza a Catania, sequestrati 120mila articoliOltre 120.000 prodotti non sicuri sequestrati a Catania: rischi per la salute dei consumatori e concorrenza sleale nel settore. virgilio.it
La sicurezza prima di tutto: in farmacia alcuni prodotti non possono essere resi, a tutela della salute e della qualità. Grazie per la collaborazione. #farmacia #professionefarmacista #salute #sicurezza #informazione farmaciaNomeCittà NomeCittà NomeZona fa - facebook.com facebook
Dubbi sull’etichettatura dei tuoi prodotti Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della @CciaaPTPO può aiutarti! Servizio gratuito di primo orientamento per supportare le imprese sugli obblighi di legge. Tutte le info qui rebrand.ly/haf5x9g x.com