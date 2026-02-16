ECAM ha scritto a Monaco chiedendo controlli più severi sulla sicurezza dei prodotti, preoccupata per la tutela dei consumatori siciliani. La richiesta nasce dopo aver riscontrato numerosi prodotti che non rispettano le norme europee, mettendo a rischio la salute delle persone. La confederazione ha inviato una lettera ufficiale alle autorità tedesche, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per evitare incidenti. La Sicilia, infatti, dipende molto dall’importazione di beni che devono rispettare standard rigorosi.

Un Appello dalla Conferenza di Monaco: Sicurezza dei Prodotti e Futuro delle Economie Locali Siciliane. Monaco di Baviera, 16 febbraio 2026 – Un appello alla cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza dei prodotti di consumo e sostenere le economie locali, con un particolare sulla Sicilia, è stato lanciato oggi alla conferenza di Monaco da Ghribi, rappresentante dell’European Centre for Alternative Management (ECAM). L’iniziativa mira a contrastare le pratiche commerciali rischiose e a proteggere i consumatori in un contesto di crescente globalizzazione. La Vulnerabilità delle Filiere e l’Importanza dei Controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma, molte imprese artigiane chiedono che il nuovo decreto per rafforzare la sicurezza dei prodotti tenga conto delle loro caratteristiche.

Durante la conferenza di Monaco, Ghribi di Ecam ha spiegato che la sicurezza si costruisce attraverso la collaborazione reale tra i paesi.

