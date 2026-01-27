L' allarme di Confcommercio | Entro il 2035 Ravenna perderà quasi un terzo dei suoi negozi

Entro il 2035, Ravenna potrebbe perdere quasi un terzo dei suoi negozi, secondo l'allarme di Confcommercio. La città rischia di affrontare un calo significativo delle attività commerciali senza interventi e politiche mirate, posizionandosi tra le località più colpite in Italia. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per contrastare questa tendenza e preservare il tessuto commerciale locale.

"Senza interventi concreti e politiche adeguate, il Comune di Ravenna rischia entro il 2035 una ulteriore perdita del -30,9% dei negozi, collocandosi tra le peggiori città d’Italia per chiusura di attività commerciali". Questo è l'allarme che arriva da Confcommercio sul futuro della città dei.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Negozi Allarme chiusura negozi, Confcommercio: "Entro il 2035 ad Arezzo un quarto di attività in meno" Allarme Confcommercio: “Senza interventi 114mila negozi a rischio chiusura entro 2035” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ravenna Negozi Argomenti discussi: Contratti alternativi nel turismo, fino a 8 mila euro l’anno in meno per i lavoratori: l'allarme di Confcommercio Verona; Basilicata, chiusi 1.200 negozi: l’allarme di Confcommercio; Allarme di Confcommercio: I saldi invernali rallentano; Contratti 'alternativi' nel turismo, fino a 8 mila euro l'anno in meno per i lavoratori: l'allarme di Confcommercio Verona. L'allarme di Confcommercio: Entro il 2035 Ravenna perderà quasi un terzo dei suoi negoziL'associazione di categoria: Ravenna non può più permettersi di restare ferma: servono scelte coraggiose, coordinate e immediate per difendere il commercio di prossimità, la sicurezza urbana e la qua ... ravennatoday.it Ravenna, allarme Confcommercio: nei prossimi 10 anni potrebbe chiudere un negozio su treRAVENNA. Senza interventi concreti e politiche adeguate, il territorio del Comune di Ravenna rischia entro il 2035 una ulteriore perdita del 30,9% ... corriereromagna.it L'allarme di Confcommercio Ravenna: "i numeri parlano chiaro: nel solo centro storico, lo scorso anno, hanno chiuso oltre 25 attività" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.