pitone reale sulla strada nella campagna di lugo

Un pitone reale è stato avvistato sulla strada nella campagna vicino a Lugo. L’animale si trovava in mezzo alla carreggiata e appariva in evidente stato di ipotermia. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì scorso, quando un passante ha segnalato la presenza del serpente lungo via Canale Superiore a Sinistra, a poca distanza dall’incrocio con la Provinciale Bagnara.

Era in mezzo alla strada e in evidente stato di ipotermia, l’esemplare di pitone reale in cui nel tardo pomeriggio di martedì scorso si è imbattuto un passante alle porte di Lugo, lungo via Canale Superiore a Sinistra, a poche decine di metri dall’incrocio con la Provinciale Bagnara. L’uomo, comprensibilmente sorpreso da quell’incontro senza dubbio insolito e dalle dimensioni del rettile, ma anche e soprattutto per evitare che l’animale potesse essere schiacciato da un veicolo, ha contattato subito i vigili del fuoco, giunti poco dopo dal locale Distaccamento. Dopo averlo rimosso dalla carreggiata e messo al sicuro, per consentire un corretto recupero del rettile, la squadra dei vigili del fuoco ha a sua volta contattato i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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