Un pitone reale di oltre un metro abbandonato nelle campagne di Lugo nel ravennate | era in stato di ipotermia

Un pitone reale lungo oltre un metro è stato trovato nelle campagne di Lugo, in provincia di Ravenna, in condizioni di ipotermia. La scoperta si inserisce in un contesto in cui sempre più rettili e specie esotiche vengono abbandonate, spesso a causa di detenzione illegale. La presenza dell’animale abbandonato ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e degli operatori di tutela animale.

Un pitone reale è stato ritrovato in pessime condizioni di salute a Lugo, in provincia di Ravenna. Non si tratta di un caso isolato, sempre più rettili e specie esotiche vengono abbandonate a fronte di una detezione illegale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ritrovato un pitone reale nelle campagne del Ravennate, era in stato di ipotermiaUn pitone reale ìPython regius’ lungo oltre 1 metro è stato ritrovato in stato di ipotermia nelle campagne di Lugo, in provincia di Ravenna. Pitone reale di oltre un metro nelle campagne di Lugo: la paura, l’allarme e la catturaRavenna, 17 aprile 2026 – Nel tardo pomeriggio di martedì scorso i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina hanno recuperato, nelle... Panoramica sull’argomento Un pitone reale di oltre un metro abbandonato nelle campagne di Lugo nel ravennate: era in stato di ipotermiaUn pitone reale è stato ritrovato in pessime condizioni di salute a Lugo, in provincia di Ravenna. Non si tratta di un caso isolato, sempre più rettili e specie esotiche vengono abbandonate a fronte ... fanpage.it Pitone reale trovato a Lugo vicino Ravenna, lungo oltre un metro: salvato dall'ipotermia, specie a rischioI militari, esperti del settore, hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius, noto come pitone reale di colorazione ancestrale. L’esemplare è lungo circa 1,2 metri e fa ... virgilio.it