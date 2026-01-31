Minacce alla compagna e una pistola rubata in casa | 37enne in carcere

La polizia ha messo in manette un uomo di 37 anni che aveva minacciato la compagna e possedeva una pistola rubata. Nel 2021, era stato denunciato dalla donna per le minacce, e durante una perquisizione in casa, i carabinieri avevano trovato l’arma, rubata nel 2015. La Procura di Bergamo aveva già emesso un ordine di arresto alla fine dell’anno scorso, ma l’uomo era riuscito a evitare le forze dell’ordine per circa un mese, rendendosi irreperibile. Ora si trova in carcere, in

Nel 2021 era stato denunciato dalla compagna per minacce e durante la perquisizione domiciliare i carabinieri avevano trovato una pistola, risultata rubata nel 2015: fatti per i quali la Procura di Bergamo aveva emesso il 30 dicembre un ordine di carcerazione, al quale aveva provato a sottrarsi rendendosi irreperibile per circa un mese. Tentativo fallito il 29 gennaio scorso, quando i militari della Sezione Operativa di Bergamo lo hanno rintracciato e tratto in arresto: l’uomo, un 37enne nato a Bergamo, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato all’interno di un appartamento del centro città dove si stava nascondendo ed è stato portato nel carcere di via Gleno dove dovrà scontare una pena di 3 anni, 3 mesi e 28 giorni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

