Per l’estate 2026, l’aeroporto di Pisa prevede un incremento significativo delle destinazioni offerte da Ryanair, che ha annunciato un piano con 58 rotte in totale. Tra queste, due sono nuove. La compagnia aerea ha reso noto il suo programma operativo per la stagione estiva, ampliando così le opzioni di collegamento disponibili presso lo scalo toscano.

Ryanair ha lanciato il suo piano operativo per l’estate 2026 a Pisa con 58 rotte, tra cui 2 nuove per Bratislava e Rabat, insieme all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos (Grecia), Tirana e Trapani-Marsala. I collegamenti saranno garantiti in via principale dai 9 aerei Ryanair basati a Pisa, che rappresentano un investimento di 900 milioni e sosterrà oltre 3.600 posti di lavoro nella regione, stimolando al contempo il turismo in entrata in città e in tutta la regione durante tutto l’anno. In 28 anni di attività su Pisa la compagnia irlandese ha trasportato quasi 59 milioni di passeggeri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pisa ’vola’ con Ryanair. Salgono a 58 le rotte previste durante l’estate

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