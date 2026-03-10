Ryanair annuncia il suo programma estivo 2026 a Pisa, con un totale di 58 rotte, di cui due sono nuove. La compagnia aumenta così le destinazioni disponibili dall'aeroporto toscano per la prossima stagione. L’operativo comprende voli verso diverse città europee, ampliando l’offerta di collegamenti per i passeggeri che partono dalla città. L’attivazione delle rotte è prevista per la prossima estate.

Pisa, 10 marzo 2026 – Ryanair ha lanciato il suo operativo per l'estate 2026 a Pisa con 58 rotte, tra cui 2 nuove rotte estive per Bratislava e Rabat, insieme all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos (Grecia), Tirana e Trapani - Marsala. L’operativo per l’estate 2026 di Ryanair sarà operato principalmente dai 9 aerei Ryanair basati a Pisa, che rappresentano un investimento di $900 milioni e sosterrà oltre 3.600 posti di lavoro nella regione, stimolando al contempo il turismo in entrata in città e in tutta la regione durante tutto l'anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ryanair cresce a Pisa: 58 rotte (2 nuove) nell’estate 2026

