Alla vigilia della partita tra Pisa e Genoa, il tecnico del Genoa ha tenuto una conferenza stampa per analizzare la sfida del 33° turno di Serie A 202526. Ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, tra cui Masini e Amorim, e ha sottolineato che domenica rappresenta un momento cruciale per il campionato. L'allenatore ha anche commentato le prospettive del suo team in vista di questa partita importante.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa De Rossi pre Pisa Genoa: «Domenica il nostro match point, ecco come stanno Masini e Amorim»

CONFERENZA STAMPA | GENOA - PISA | SERIE A ENILIVE 25/26

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