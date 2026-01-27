Intitolare il nuovo ponte sull’Arno al professore Carlo Starnazzi

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intitolazione di un nuovo ponte sull’Arno ad Arezzo al professore Carlo Starnazzi rappresenta un gesto di riconoscimento per il suo contributo alla comunità. La proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale nel 2021, sottolinea l’importanza di celebrare figure distintive che hanno lasciato un’impronta significativa nel territorio. Questa decisione rafforza il legame tra la città e la memoria di un uomo che ha contribuito al suo sviluppo.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – . La proposta dei consiglieri comunali d i Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno “Il Consiglio Comunale di Arezzo ha approvato all’unanimità, il 2 aprile 2021, il nostro atto di indirizzo per dedicare un luogo significativo della città alla memoria del professore Carlo Starnazzi. Riteniamo che non esista luogo più appropriato del nuovo ponte sull’Arno a Ponte Buriano, per ricordare una figura che ha dedicato una parte fondamentale della propria vita e dei propri studi alla valorizzazione di quell’area e del territorio che la circonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Intitolare il nuovo ponte sull’Arno al professore Carlo Starnazzi”

