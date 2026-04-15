Cellulare alla guida tolleranza zero della polizia stradale | multe per oltre 20mila euro

La polizia stradale ha emesso multe per oltre 20.000 euro a causa di automobilisti sorpresi mentre usavano il cellulare alla guida. L'uso del telefono durante la marcia, sia per telefonare che per inviare messaggi, continua a essere un comportamento diffuso e rischioso. Le sanzioni sono state applicate a chi è stato fermato durante controlli e ha violato le norme di sicurezza stradale.

L'uso del cellulare mentre si guida resta un'abitudine frequente quanto pericolosa. Ed è salato il conto richiesto dalla polizia stradale agli automobilisti sorpresi durante telefonata o l'invio di un sms. Nei giorni scorsi sono state ritirate e sospese 84 patenti di guida, decurtati 420 punti ed.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Polizia Locale: in un anno 569 multe per cellulare alla guida. Patenti, via 11 mila puntiIl tema della sicurezza sulle strade di Bergamo è tornato sotto i riflettori dopo tre incidenti mortali negli ultimi due mesi. Statale 16, aumentano le multe: "Molte per il cellulare alla guida"Aumentano i controlli sulla Statale 16 con il contributo del distaccamento Polizia Stradale di Argenta. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cellulare alla guida, stretta nei controlli: ritirate 14 patenti in un mese; Stretta sul cellulare alla guida: raffica di multe a Moncalieri. Alla guida con il cellulare a Messina, 84 patenti sospese dalla polizia stradaleNelle ultime settimane, il personale della Polizia stradale di Messina, in collaborazione con i reparti autostradali, ha intensificato i controlli per contrastare l’uso del telefono alla guida. L’oper ... blogsicilia.it Cellulare alla guida, la Polizia stradale eleva 21mila euro di multe…MESSINA. Nel corso delle ultime settimane, l’attività di contrasto sull’uso del cellulare alla guida, condotta dal personale della Polizia Stradale di Messina unitamente ai reparti autostradali, ha pe ... letteraemme.it Cellulare al volante, scattano i controlli nel messinese: 420 i punti decurtati e 84 le patenti ritirate Operazione capillare su A18, A20 e viabilità urbana, rafforzata la lotta a una delle principali cause di incidenti. Imposte sanzioni amministrative per un importo su - facebook.com facebook Tor Cervara, picchiato alla fermata del bus: giardiniere aggredito per il cellulare ift.tt/2InAvdi x.com