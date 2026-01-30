La polemica tra la politica e le forze di sicurezza si infiamma a Imola. Carapia di FdI insulta le autorità, definendo un'operazione al Piratello “un assalto alla diligenza” dopo che sono state elevate multe per eccesso di velocità. I numeri delle contravvenzioni tra il 2024 e il 2025 scatenano un acceso scontro tra le parti.

I numeri sulle multe elevate a Imola tra il 2024 e il 2025 finiscono al centro dello scontro politico. A protestare è Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani in Circondario, che dopo aver ottenuto i dati sulle sanzioni dal Municipio punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Panieri e collega direttamente l’aumento dei verbali per eccesso di velocità alle scelte compiute sul tratto della via Emilia al Piratello, con l’abbassamento dei limiti di velocità, da 70 a 50 chilometri orari, approvato lo scorso novembre. "Come volevasi dimostrare, un vero e proprio bagno di sangue con le sanzioni elevate per eccesso di velocità con autovelox tra il 2024 e il 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FdI, la protesta di Carapia: "Al Piratello a 50 all’ora? Un assalto alla diligenza"

A una settimana dalla nevicata che ha interessato Imola e i suoi dintorni, Fratelli d’Italia segnala le condizioni di sicurezza di strade e marciapiedi, giudicandoli ancora pericolosi a causa del ghiaccio presente in diverse aree, in particolare nel quartiere Piratello.

