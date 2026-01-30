Da fenomeno globale su Netflix al teatro Pirandello | le Huntrix arrivano anche ad Agrigento

Le Huntrix, il fenomeno mondiale di Netflix, arrivano anche ad Agrigento. Dopo aver conquistato il pubblico in streaming, le ragazze portano il loro show sul palco del teatro Pirandello. La loro popolarità cresce e ora si preparano a coinvolgere anche il pubblico dal vivo, con uno spettacolo che promette di essere diverso da quello visto davanti allo schermo.

C’è un passaggio quasi naturale che porta uno dei fenomeni pop più seguiti degli ultimi mesi dallo schermo domestico al palcoscenico teatrale. Dopo avere conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, l’universo di Demon Hunters cambia linguaggio e dimensione trasformandosi in uno spettacolo dal vivo che punta su musica, danza e immaginario visivo. Ad Agrigento, al teatro Pirandello. arriva così il musical che intercetta il pubblico più giovane senza rinunciare a una narrazione capace di coinvolgere famiglie e bambini fondendo cultura pop, tecnologia e racconto di formazione. L'appuntamento è il 29 marzo alle 18:15.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Huntrix Agrigento

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Huntrix Agrigento

Argomenti discussi: Fake news: da neologismo a fenomeno globale; IL CALCIO: PIÙ DI UN GIOCO, UN FENOMENO GLOBALE; Le Guerriere K-Pop arrivano a Tortona: il fenomeno globale in scena alla Nova Arena; Hyrox 2026: il fenomeno globale del fitness torna all'Oval Lingotto.

È il fenomeno Netflix che ha conquistato il mondo. KPop Demon Hunters è una delle pellicole animate più viste e chiacchierate degli ultimi anni: un gruppo di idol K-Pop che combatte demoni tra hit musicali e avventure mozzafiato E ora puoi portare quest - facebook.com facebook