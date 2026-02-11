Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per il foggiano Protezione civile previsioni meteo

Questa notte la Protezione civile ha lanciato un'allerta temporali per tutta la regione. Il livello di attenzione è giallo e resterà in vigore per circa diciotto ore. Le previsioni indicano pioggia intensa e possibili rovesci forti, in particolare nel foggiano. La gente si prepara a affrontare un giorno con condizioni meteorologiche instabili.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati su Puglia settentrionale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

