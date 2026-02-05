La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per tutta la regione. Da questa sera, piogge intense e temporali potrebbero causare problemi, soprattutto in zone a rischio allagamenti. Le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di necessità. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti e a prendere le dovute precauzioni.

Frosinone e Lazio, scatta l'allerta meteo: arrivano piogge e temporali. La Direzione Regionale Emergenza e Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per ordinaria criticità idraulica, valido dalla tarda serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, e per le successive 24–30 ore. Secondo le previsioni, sul territorio regionale sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno risultare localmente intensi e saranno accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica. A Frosinone domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Frosinone Lazio

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un’allerta arancione per temporali e piogge intense, valida a partire da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36 ore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Frosinone Lazio

Argomenti discussi: Maltempo in Ciociaria, scatta l'Allerta Arancione: scuole chiuse in diversi comuni; Scontri A1 Frosinone-Ceprano: 54 ultras denunciati, scatta il divieto trasferte per Lazio e Napoli; Primavera 1. Il 23° turno di campionato scatta oggi con un anticipo: il programma; CACCIA CHIUSA NEL LAZIO: FARE VERDE Provincia DI FROSINONE DENUNCIA ANCORA TROPPI INCIDENTI VENATORI.

Scontri tra tifosi in autostrada, scatta la stangata: stop alle trasferte per Napoli e Lazio fino a fine stagionePer il Napoli, lo stop scatterà già dalla prossima gara esterna contro il Genoa, che avrebbe dovuto sancire ufficialmente il ritorno di uno dei gemellaggi storici del calcio italiano. Niente da fare. napolipiu.com

Divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio dopo gli scontri in A1Il ministro dell’Interno Piantedosi ferma le trasferte fino a fine stagione Scatta il divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio dopo i violenti scontri avvenuti sull’autostrada A1. La decisi ... liberoreporter.it

Sapevi che nel Lazio, in provincia di Frosinone, esiste una piccola Carcassonne Con le sue 25 torri e un centro storico perfettamente conservato, Vico nel Lazio è un gioiello di architettura militare e bellezza senza tempo. #viaggiaconwallace #borghidaracco facebook