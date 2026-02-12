Il Lecco torna alla vittoria con il minimo sforzo | battuta la Giana Erminio

Il Lecco torna alla vittoria senza troppi sforzi. La squadra di casa batte 1-0 la Giana Erminio grazie a un tiro in porta di Pellegrino. La partita si decide con un’azione semplice, ma il risultato permette al Lecco di risalire in classifica. I padroni di casa si fanno valere e conquistano tre punti importanti, mentre gli ospiti faticano a trovare spazi e pericolosità.

Il Lecco passa di “corto muso” a Gorgonzola e ritrova la vittoria. Un successo con il minimo sforza: basta un tiro in porta, con Pellegrino, per avere la meglio della Giana Erminio. Prestazione solida a livello difensivo anche grazie al rientro di una linea difensiva affidabile composta da.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Lecco Gorgonzola Serie C, Giana Erminio-Union Brescia 0-2. Vittoria e secondo posto: gol e highlights L’Union Brescia torna alla vittoria con un 2-0 contro la Giana Erminio, sul campo di Gorgonzola. Convocati Inter per il Genoa, Chivu porta con sé 3 ragazzi dall’U23: l’indizio dalla distinta per la gara contro la Giana Erminio L’Inter ha annunciato i convocati per la sfida contro il Genoa, con Cristian Chivu che ha portato con sé tre giovani talenti dall’Under 23. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lecco Gorgonzola Argomenti discussi: Calcio. Il Lecco torna al lavoro in vista della sfida alla Pro Vercelli; Il Lecco torna alla vittoria con il minimo sforzo: battuta la Giana Erminio; FOTO | Un Lecco in piena emergenza cede in casa alla Pro Vercelli; Serie C Girone A, vittoria esterno per la Calcio Lecco. I bluecelesti vincono di misura sul campo della Giana Erminio grazie alla rete di Pellegrino. Il Lecco torna alla vittoria con il minimo sforzo: battuta la Giana ErminioA Gorgonzola decide la rete di Pellegrino a fine primo tempo, unica occasione dei blucelesti nell'arco della partita. Interrotto così il momento negativo ... leccotoday.it Calcio. Il Lecco torna al lavoro in vista della sfida alla Pro VercelliLECCO – Nella pomeriggio odierno si è tenuto al Rigamonti-Ceppi il primo allenamento della settimana della Calcio Lecco in vista della gara interna contro la Pro Vercelli che si giocherà domenica, 8 f ... lecconotizie.com #SerieC - Le ultime in vista di #GianaErminioLecco. - facebook.com facebook Stadio Città di Gorgonzola. A.S. Giana Erminio. Giuseppe Cocchiara for Terrace Edition. #groundhopping x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.