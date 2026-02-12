Il Lecco torna alla vittoria con il minimo sforzo | battuta la Giana Erminio

Il Lecco torna alla vittoria senza troppi sforzi. La squadra di casa batte 1-0 la Giana Erminio grazie a un tiro in porta di Pellegrino. La partita si decide con un’azione semplice, ma il risultato permette al Lecco di risalire in classifica. I padroni di casa si fanno valere e conquistano tre punti importanti, mentre gli ospiti faticano a trovare spazi e pericolosità.

Il Lecco passa di “corto muso” a Gorgonzola e ritrova la vittoria. Un successo con il minimo sforza: basta un tiro in porta, con Pellegrino, per avere la meglio della Giana Erminio. Prestazione solida a livello difensivo anche grazie al rientro di una linea difensiva affidabile composta da.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

