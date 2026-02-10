Iva Zanicchi apre il cuore durante la trasmissione “La volta buona”. La cantante rivela il dolore per la perdita del fratello e del suo storico compagno Fausto, che ha descritto come il lutto più difficile della sua vita. Ricorda anche momenti di complicità, come quando lui le chiedeva di farlo ridere nei momenti brutti. La sua voce si spezza mentre parla di quei legami che non si dimenticano.

Nella puntata di ieri de “ La volta buona “, Iva Zanicchi ha raccontato aneddoti della sua carriera e della vita privata, tra cui il toccante ricordo del fratello e dello storico compagno, il paragone con Mina e Iva Zanicchi e il concetto di icona. A riguardo ha esclamato: “ Non me ne frega niente! Questa parola mi fa paura”. Per Iva il passato è passato e non ci sono malinconie. L’artista ha detto: “ Niente malinconie, posso andare avanti tanti anni. Ho mantenuto la mia ironia, adoro far ridere, forse avrei dovuto fare la comica. Sul palco i fan mi chiedono le barzellette”. La cantante ha ricordato con emozione il fratello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La morte di mio fratello il lutto più doloroso insieme a quella del mio compagno Fausto. Lui non mi ha mai tradita, quando stava male mi ha chiesto di farlo ridere”: così Iva Zanicchi

