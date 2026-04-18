Pinarello trionfa sul Monte Trega | podio e gloria in Spagna

Alessandro Pinarello ha vinto la tappa finale del O Gran Camiño in Spagna, salendo sul podio e ottenendo il suo primo successo come professionista. La gara si è conclusa sulla salita del Monte Trega, dove il ciclista ha preceduto gli avversari e concluso in prima posizione. La vittoria rappresenta un risultato importante nel percorso del corridore, che ha affrontato la corsa con determinazione.

Alessandro Pinarello ha conquistato la sua prima vittoria da professionista nella tappa conclusiva del O Gran Camiño, imponendosi sul Monte Trega. L’azzurro della NSN Cycling Team ha dominato lo sprint ristretto finale, consolidando un momento di forma straordinario che lo vede terzo nella classifica generale della corsa spagnola, a soli 48 secondi dal leader Adam Yates. Il trionfo tattico sul Monte Trega e il podio di Pinarello. La frazione che ha siglato il finale della breve competizione spagnola è stata caratterizzata da un arrivo in salita che ha messo alla prova i migliori scalatori. In questo scenario, l’atleta italiano di 22 anni ha saputo leggere perfettamente le fasi decisive, prevalendo sulla punta di velocità del norvegese Jørgen Nordhagen, gregario del Team Visma Lease a Bike.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pinarello trionfa sul Monte Trega: podio e gloria in Spagna Notizie correlate O Gran Camiño 2026, assolo vincente di Romeo. Pinarello sul podio, Nordhagen nuovo leader della generaleLo spagnolo Ivan Romeo si aggiudica la terza tappa di O Gran Camiño 2026, la Carballo–Padrón di 169 chilometri. Paralimpiadi Invernali 2026, Mazzel e Bertagnolli sul podio in discesa libera: argento e bronzo di gloriaMilano/Cortina 2026 – E’ stata una splendida prima giornata di gare, ieri 7 marzo, alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Colpaccio di Pinarello sul Monte Trega! Prima vittoria in carriera, rivivila; O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova; Johansen vince la crono ed è leader della generale: rivivilo; O Gran Camiño 2026: Adam Yates trionfa nella 4ª tappa e vola in testa alla generale. Alessandro Pinarello vince a Monte Trega, a 15'' dal record di VingegaardIl corridore della NSN ha centrato la prima vittoria da professionista nella quinta ed ultima tappa di O Gran Camino ... it.blastingnews.com O GRAN CAMIÑO. MONTE TREGA INCORONA PINARELLO: SUCCESSO DI TAPPA E TERZO NELLA GENERALE VINTA DA YATESLa Volta Castelló, prova di Coppa delle Nazioni per juniores, si chiude con un prestigioso secondo posto nella classifica generale per l’azzurro Patrik Pezzo Rosola. Il giovane veronese, figlio d’arte ... tuttobiciweb.it Il Monte Trega, uno dei più peculiari arrivi in salita dell'anno, è teatro della PRIMA meritata vittoria da professionista di Alessandro Pinarello , il 1° azzurro a segno nella storia della corsa galiziana. Avvio di stagione più che positivo #OGC26 x.com VENERDÌ 1 MAGGIO CAMMINANDO SULLE CRESTE DEL MONTE STREGA con PRANZO AL SACCO nei prati di fronte al Monte Catria, per rilassarsi e godere del silenzio e della bellezza del paesaggio. Orario: 9:30 – 13:30 ITINERARIO Parco dei - facebook.com facebook