O Gran Camiño 2026 assolo vincente di Romeo Pinarello sul podio Nordhagen nuovo leader della generale

L’italiano Ivan Romeo ha vinto la terza tappa di O Gran Camiño 2026, che si è corsa tra Carballo e Padrón, con una distanza di 169 chilometri. La corsa si è conclusa con Romeo in prima posizione, mentre il marchio Pinarello ha conquistato un altro podio. Nordhagen si è preso la maglia di leader della classifica generale dopo questa tappa.

Lo spagnolo Ivan Romeo si aggiudica la terza tappa di O Gran Camiño 2026, la Carballo – Padrón di 169 chilometri. Il corridore della Movistar Team, a poco più di dieci chilometri, allunga sui compagni di fuga, scava il solco decisivo e taglia il traguardo da solo. Il norvegese Jørgen Nordhagen conquista la testa della classifica generale. Romeo, al sesto successo della sua carriera da professionista, precede di quindici secondi Alessandro Pinarello della NSN Cycling Team e il connazionale Abel Balderstone della Caja Rural – Seguros RGA. Pinarello guadagna terreno in classifica generale e ora è secondo, ad un solo secondo, dal norvegese Jørgen Nordhagen del Team Visma Lease a Bike.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - O Gran Camiño 2026, assolo vincente di Romeo. Pinarello sul podio, Nordhagen nuovo leader della generale Notizie correlate Leggi anche: O Gran Camiño 2026: Carlos Canal si prende la seconda tappa in volata, sesto Pinarello. Reis nuovo leader O Gran Camiño 2026, Julius Johansen conquista la cronometro di apertura. Ottavo PinarelloSi conclude con la vittoria di Julius Johansen la prima tappa del O Gran Camiño 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest’anno alla sua quinta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: O Gran Camiño 2026, la startlist definitiva; O Gran Camiño 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Decisivi i due arrivi in salita; O Gran Camiño, ecco tutti i dettagli: le 5 tappe, i favoriti e dove vederla in tv; O Gran Camiño 2026, la guida completa. O GRAN CAMIÑO. ROMEO STACCA TUTTI, BEL SECONDO POSTO DI PINARELLOCi sarà a raccontare il padre, Marco Torriani, che ricordiamo di aver conosciuto giovanissimo, Roccaraso, primo Fabbri, era il 1976. Ci saranno a salutare Carmine Castellano, la figlia Milena e il ... tuttobiciweb.it O Gran Camiño 2026, assolo vincente di Romeo a Padrón. Nordhagen nuovo leader della generaleLo spagnolo Ivan Romeo si aggiudica la terza tappa di O Gran Camiño 2026, la Carballo-Padrón di 169 chilometri. Il corridore della Movistar Team, a poco ... oasport.it Chivu verso la storia dell'Inter e della Serie A: il ristrettissimo club di chi ha vinto lo scudetto da calciatore e da allenatore , grande mister AMALA SEMPRE facebook