Pietrelcina torna la diretta su Canale 5 | la Santa Messa dalla Chiesa Madre

A Pietrelcina, paese natale di San Pio, sono riprese le trasmissioni televisive dalla Chiesa Madre di Santa Maria degli Angeli. La diretta della Santa Messa sarà trasmessa nuovamente su Canale 5, come annunciato dal sindaco. La ripresa delle trasmissioni è prevista per domani, segnando il ritorno delle telecamere di Mediaset nel paese.

A Pietrelcina, paese natale di San Pio, tornano le telecamere di Mediaset. Anche domani, a partire dalle ore 10,00, Canale 5 trasmetterà in diretta la Santa Messa dalla Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli”. A renderlo noto è il sindaco Salvatore Mazzone.«La messa in onda della Santa Messa anche domani, come avvenuto già domenica scorsa – afferma il primo cittadino – contribuirà a veicolare ulteriormente l’immagine del nostro paese e a incrementare il flusso turistico religioso che si risveglia a primavera». Comunicato Stampa Rinnovate le cariche sociali: l’assemblea dei soci traccia le linee guida per il. Comunicato Stampa Un sostegno concreto ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico grazie al dott.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pietrelcina, torna la diretta su Canale 5: la Santa Messa dalla Chiesa Madre Solennità di Tutti i Santi – Santa Messa, 1 novembre 2025 - Papa Leone XIV LIS Notizie correlate Pietrelcina in diretta su Canale 5: in corso la Santa Messa dalla Chiesa MadreTempo di lettura: 2 minutiÈ in corso in questi minuti la Santa Messa in diretta da Pietrelcina, trasmessa su Canale 5 dalle ore 10 dalla Chiesa Madre... Domenica la Santa Messa di Rai Uno sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di CefalùLa Cattedrale di Cefalù sarà protagonista della diretta televisiva Rai di domenica 1 marzo 2026, un’occasione che valorizza la Basilica normanna,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; Pietrelcina in diretta su Canale 5: in corso la Santa Messa dalla Chiesa Madre; Pietrelcina in diretta su Canale 5 | in corso la Santa Messa dalla Chiesa Madre. Santa Messa Natale 2025, diretta video Rai 1 e Canale 5/ Papa Leone XIV con Benedizione Urbi et Orbi: cos’èLa Santa Messa del giorno di Natale 2025 con Papa Leone XIV: diretta video Rai 1 e Canale 5 della Benedizione Urbi et Orbi. La nascita del Dio di pace TORNA LA TRADIZIONE DELLA SANTA MESSA DEL GIORNO ... ilsussidiario.net Messa Giovedì Santo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazioneMessa Giovedì Santo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione, Papa Leone XIV, in Coena Domini, oggi 2 aprile, orario ... tpi.it Tv7 Tg. . La Santa Messa dal Santuario di San Leopoldo Mandic di Padova - 18/4/2026 - facebook.com facebook H. 16:40 #Rosario - Vespri - #Santa #Messa in collegamento con la Parrocchia San Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave (Treviso) x.com