Thomas Pidcock tornerà in gara dopo un infortunio, anche se non correrà all’Amstel Gold Race, che si svolgerà domenica 19 aprile nei Paesi Bassi. La corsa, nota anche come Corsa della Birra, attraversa i paesi bassi e si conclude con il tradizionale passaggio sul Cauberg, a due chilometri dal traguardo. La partecipazione di Pidcock era stata annunciata in precedenza, ma l’atleta ha deciso di non prendere parte all’evento.

Thomas Pidcock non prenderà parte alla Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile sui muri dei Paesi Bassi (il Cauberg resta il più iconico, l’ultimo passaggio è previsto a due chilometri dal traguardo). Il britannico ha infatti dovuto fare i conti con un infortunio al ginocchio rimediato durante la quinta tappa del Giro di Catalogna e non ha avuto modo di riprendersi per l’inizio della campagna sulle Ardenne, dunque non lo vedremo al via di quella che è nei fatti la sesta corsa di un giorno più importante della stagione (alle spalle delle Classiche Monumento). L’alfiere della Pinarello Q36.5 rientrerà in gruppo in occasione del Tour of the Alps, in programma dal 20 al 24 aprile (cinque tappe tra Trentino-Alto Adige e Tirolo, evento di livello Pro nel calendario internazionale).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pidcock torna in gara dopo l’infortunio: svelato l’evento del rientro, niente Amstel Gold Race

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