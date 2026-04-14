Piccoli passeggeri crescono | Start Romagna sale in cattedra per insegnare le regole del bus

Start Romagna ha avviato un progetto di educazione civica rivolto ai bambini delle scuole elementari, con l’obiettivo di insegnare loro le norme di comportamento sui mezzi di trasporto pubblico. La collaborazione con la scuola Giovanni Pascoli di San ha portato a incontri dedicati ai piccoli passeggeri, per trasmettere loro l’importanza di rispettare le regole quando si viaggia in autobus. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione rivolto alle giovani generazioni.

Il rispetto delle regole e dei buoni comportamenti da tenere a bordo dei mezzi del trasporto pubblico è un valore da apprendere sin da piccoli: è questo lo scopo di una lezione di educazione civica che, grazie alla collaborazione tra Start Romagna e la scuola elementare Giovanni Pascoli di San.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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