Un’area precedentemente occupata da box nel quartiere Stadera, nel Municipio 5, verrà trasformata in uno spazio verde urbano. La zona di piazzale Carrara 3, attualmente in stato di abbandono, cambierà destinazione d’uso e diventerà un’area dedicata al verde pubblico. La modifica riguarda un’area che fino a ora non aveva funzioni specifiche e che ora sarà riqualificata per favorire l’uso quotidiano dei residenti.

Sarà destinata a verde urbano un’area abbandonata di piazzale Carrara 3, nel quartiere Stadera, Municipio 5. Le attività di demolizione di alcuni manufatti presenti, tre box abbandonati, inutilizzati e da tempo degradati, che occupano una piccola porzione dell’area, saranno avviate entro l’inizio di maggio. Si tratta di un primo passo verso la trasformazione dell’area, che una volta effettuate le necessarie analisi e caratterizzazioni dei suoli e le eventuali bonifiche, diventerà un’area verde fruibile. L’area, di circa 2.500 metri quadrati, era stata acquisita dal Comune nel 2004 dal CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare), oggi non più esistente, ed era stata utilizzata abusivamente e per questo più volte oggetto di sgomberi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazzale Carrara. Un’area verde al posto dei box

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