Casa della Comunità al via i lavori di rifacimento del piazzale e dell' area carico-scarico

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione al piazzale interno e all’area di carico-scarico della Casa della Comunità di Codigoro. Le operazioni prevedono il rifacimento del pavimento e la sistemazione della rampa di accesso per migliorare la funzionalità dell’area. La riqualificazione interessa le parti esterne della struttura e mira a rendere più efficiente il servizio di accesso per utenti e operatori. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.