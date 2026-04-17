Casa della Comunità al via i lavori di rifacimento del piazzale e dell' area carico-scarico
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione al piazzale interno e all’area di carico-scarico della Casa della Comunità di Codigoro. Le operazioni prevedono il rifacimento del pavimento e la sistemazione della rampa di accesso per migliorare la funzionalità dell’area. La riqualificazione interessa le parti esterne della struttura e mira a rendere più efficiente il servizio di accesso per utenti e operatori. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.
Sono stati avviati alla Casa della Comunità di Codigoro i lavori di rifacimento del piazzale interno e della rampa di carico e scarico. L'intervento rientra nei progetti realizzati dell'Azienda Usl di Ferrara con finanziamenti Pnrr.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa prima fase di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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