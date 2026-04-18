Piazza Sapri si spezza un ramo e cade su un dehors | ancora allarme per i pini

A piazza Sapri, nel rione Santa Chiara, un ramo di un albero è caduto su un dehors di una paninoteca. L’incidente si aggiunge alle preoccupazioni riguardo alla stabilità dei pini presenti nella zona, che continuano a mostrare segni di cedimento. La situazione ha suscitato l’attenzione di residenti e commercianti, mentre non risultano danni a persone o proprietà. Gli interventi di messa in sicurezza sono ancora in corso.