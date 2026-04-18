Piazza Sapri si spezza un ramo e cade su un dehors | ancora allarme per i pini
A piazza Sapri, nel rione Santa Chiara, un ramo di un albero è caduto su un dehors di una paninoteca. L’incidente si aggiunge alle preoccupazioni riguardo alla stabilità dei pini presenti nella zona, che continuano a mostrare segni di cedimento. La situazione ha suscitato l’attenzione di residenti e commercianti, mentre non risultano danni a persone o proprietà. Gli interventi di messa in sicurezza sono ancora in corso.
BRINDISI – Un ramo si è spezzato, andando a finire sul dehors di una paninoteca. I pini di piazza Sapri, al rione Santa Chiara, continuano a dare segni di cedimento. L'ultimo episodio si è verificato stamattina (sabato 18 aprile). Fortunatamente non si registrano feriti. L'attività commerciale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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