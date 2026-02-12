Raffiche di vento a Borgetto albero si spezza e cade su un distributore di benzina

Questa mattina a Borgetto, un albero si è spezzato sotto la forza delle raffiche di vento e si è schiantato su un distributore di benzina. L’albero ha iniziato a scricchiolare già all’alba, poi il vento ha fatto crollare i rami, provocando danni alla stazione di servizio. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma l’area è rimasta sotto shock per alcuni minuti. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

L'incidente in via Porta Palermo. Il grosso fusto, con tutta la chioma, è crollato su un impianto della Q8 rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri Ha iniziato a scricchiolare, alle prime luci del mattino, sino a quando il vento non lo ha fatto schiantare su un distributore di carburante. Un grosso albero è caduto questa mattina in via Porta Palermo, a Borgetto, dove i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dello stesso gestore dell'impianto Q8 danneggiato. La richiesta alla centra operativa dei vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 7.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Borgetto Vento

Nella notte di Santo Stefano a Borgetto si è verificato un episodio di vandalismo in un distributore automatico, quando un individuo ha inserito un petardo di grandi dimensioni, accendendo la miccia e allontanandosi prima dell'esplosione.

La Protezione Civile della Puglia ha emesso un’allerta meteo gialla per vento, valida dalle 14 di oggi, domenica 11 gennaio 2026, per le prossime 22 ore.

Ultime notizie su Borgetto Vento

