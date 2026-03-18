Le unghie con brillantini sono sempre state un elemento di stile, ma negli ultimi tempi hanno assunto un aspetto più elegante e raffinato. Le nuove tendenze trasformano le manicure scintillanti in un look più sobrio e discreto, spostando l’attenzione da effetti vistosi a dettagli più delicati. Queste idee stanno conquistando chi cerca un modo originale per valorizzare le mani senza rinunciare alla raffinatezza.

L e unghie con brillantini non passano mai di moda ma negli ultimi anni hanno cambiato volto. Se un tempo le unghie brillantinate erano associate soprattutto a manicure appariscenti e festive, oggi l’effetto scintillante si declina in chiave più sofisticata. La nuova tendenza punta su basi luminose, finish “glassati” e riflessi delicati che catturano la luce senza risultare eccessivi. Hailey Bieber docet con le sue Glaze Donut Nails. E gli esperti confermano. Manicure giapponese, il nuovo trattamento green per unghie sobrie e naturali X Leggi anche › Unghie 2026: idee, nail art e smalti per iniziare il nuovo anno › Manicure opalescente: la tendenza unghie più chic per le feste › Unghie color cioccolato: la manicure è gusto “fondente” Tendenze unghie primavera 2026: glitter sì,ma sofisticati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le manicure brillantinate e scintillanti non passano mai di moda ma entrano in una nuova dimensione, più raffinata. Tutte le idee da copiare, ora

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