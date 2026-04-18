Piazza Costa da lunedì ripartono gli scavi La priorità alla basilica e poi il ’macellum’

Da lunedì riprenderanno gli scavi archeologici in piazza Costa, concentrandosi inizialmente sulla Basilica di Vitruvio e successivamente sul macellum, il mercato delle carni e dei pesci. Gli interventi sono programmati in due fasi distinte, con priorità alla rimozione dei resti della basilica e, in seguito, alla verifica dei siti relativi al mercato. Le operazioni interessano le aree urbane e sono coordinate dagli enti responsabili delle indagini archeologiche.

Da lunedì ripartono gli scavi archeologici di piazza Costa: prima i resti della Basilica di Vitruvio, poi quelli del macellum (il mercato delle carni e dei pesci). Dopo l’abbattimento dei 14 tigli, e le polemiche che ne sono derivate, dalla prossima settimana tornano in campo gli archeologi: si inizierà con i saggi nella zona nel macellum – si cerca la pavimentazione – utili a definire il progetto di scavo sul lato di via Montevecchio e quindi anche il destino dei 7 tigli superstiti dei 21 che erano presenti nell’area recintata. La giornata di ieri è stata dedicata alla rimozione di ceppi e rami degli alberi che sono stati abbattuti "per ragioni di sicurezza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Costa, da lunedì ripartono gli scavi. La priorità alla basilica e poi il ’macellum’ Notizie correlate Ripartono gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Paolo Adinolfi: si cerca anche Emanuela OrlandiRiprendono gli scavi alla Casa del Jazz: nel pomeriggio i sopralluoghi prima di riprendere le ricerche di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi. Basilica di Vitruvio, un tesoro muto. Tocca alla fornaia spiegare gli scavidi Anna Marchetti Tutti ne parlano ma a più di un mese dall’annuncio della scoperta della Basilica di Vitruvio, l’area di piazza Costa è ancora priva... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Piazza Costa, da lunedì ripartono gli scavi. La priorità alla basilica e poi il ’macellum’; Scure in piazza Costa, la delibera: dal Comune l’ok a tagliare 21 alberi; il manifesto; Lavori in corso... a Venaria Reale. Scure in piazza Costa, la delibera: dal Comune l’ok a tagliare 21 alberiIn base al documento saranno abbattuti praticamente tutti i tigli dell’area archeologica della Basilica. Prevista anche la rimozione dei sottoservizi: un tratto di acquedotto e una linea Enel già dism ... ilrestodelcarlino.it Tigli di Piazza Costa, la proposta: "Trapiantiamoli a Chiaruccia e chiamiamolo Parco Vitruvio" - facebook.com facebook