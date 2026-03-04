basilica di vitruvio un tesoro muto tocca alla fornaia spiegare gli scavi

A più di un mese dall’annuncio della scoperta della Basilica di Vitruvio, l’area di piazza Costa rimane priva di dettagli ufficiali, sia immagini che testi, che spieghino il significato del ritrovamento. La fornaia locale è stata incaricata di spiegare gli scavi e i lavori in corso, mentre tutti gli altri ancora aspettano informazioni precise sul sito archeologico.

di Anna Marchetti Tutti ne parlano ma a più di un mese dall’annuncio della scoperta della Basilica di Vitruvio, l’area di piazza Costa è ancora priva di qualsiasi informazione ufficiale (immagini e testi scritti) che spieghi o dia indicazioni sul valore del ritrovamento. In realtà sembra che l’amministrazione comunale i pannelli informativi li abbia già pronti e sia in attesa, da 15 giorni, del via libera della Soprintendenza. In assenza delle comunicazioni ufficiali una commerciante di piazza Costa ha provveduto a soddisfare la curiosità dei tanti visitatori che ogni giorno si fermano a guardare gli scavi esponendo, fuori del negozio nel quale lavora, la planimetria dell’edificio romano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una vera folla alla visita degli scavi della Basilica di Vitruvio

La Basilica di Vitruvio emerge durante gli scavi a Fano, il ministro Giuli in videocollegamento: "Scoperta storica, attesa da 2mila anni"

