Ripartono gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Paolo Adinolfi | si cerca anche Emanuela Orlandi
Questa mattina gli operai sono tornati a lavorare alla Casa del Jazz, a Roma, dopo una pausa. Nel pomeriggio sono stati fatti i sopralluoghi prima di riprendere gli scavi. La polizia e i tecnici cercano di fare luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ma anche di approfondire il caso del giudice Paolo Adinolfi. Le ricerche sono riprese con attenzione, mentre gli esperti scavano nel terreno con l’obiettivo di trovare eventuali tracce utili.
Riprendono gli scavi alla Casa del Jazz: nel pomeriggio i sopralluoghi prima di riprendere le ricerche di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi.
“Un magistrato mi disse che anche il corpo di Emanuela poteva essere sotto la Casa del Jazz, dove ora si cerca Paolo Adinolfi”: parla Pietro Orlandi
Scomparsa del giudice Adinolfi, ripartono gli scavi alla Casa del Jazz. “Individuato un punto sensibile”
Dopo la scomparsa del giudice Adinolfi, riprendono gli scavi presso la Casa del Jazz a Roma, in seguito alla scoperta di un punto sensibile.
Scavi alla Casa del Jazz, nuovo sopralluogo: presente anche Pietro OrlandiAll’ispezione dei vigili del fuoco hanno preso parte anche i figli del magistrato Paolo Adinolfi scomparso nel 1994 ... msn.com
Scomparsa del giudice Adinolfi, ripartono gli scavi alla Casa del Jazz. Individuato un punto sensibileIl prefetto di Roma conferma le nuove verifiche nei tunnel sotterranei dell’ex proprietà di Enrico Nicoletti. Giannini: Qualunque cosa ci sia, esploreremo. In passato una segnalazione anche sul caso ... msn.com
