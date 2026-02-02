Ripartono gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Paolo Adinolfi | si cerca anche Emanuela Orlandi

Questa mattina gli operai sono tornati a lavorare alla Casa del Jazz, a Roma, dopo una pausa. Nel pomeriggio sono stati fatti i sopralluoghi prima di riprendere gli scavi. La polizia e i tecnici cercano di fare luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ma anche di approfondire il caso del giudice Paolo Adinolfi. Le ricerche sono riprese con attenzione, mentre gli esperti scavano nel terreno con l’obiettivo di trovare eventuali tracce utili.

