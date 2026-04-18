Nell’aula vuota di un consiglio comunale, è stata approvata una delibera relativa al nuovo Piano Strutturale. La seduta, durata più di nove ore, ha visto l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate durante l’iter di approvazione. Durante la riunione, alcuni consiglieri sono rimasti assenti senza giustificazione, e questa circostanza ha suscitato alcune contestazioni. Il piano, progettato dall’architetto Stefano Boeri, riguarda le future linee di sviluppo dell’area.

Una maratona lunga oltre nove ore, per completare l’iter di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni a seguito dell’atto di adozione del nuovo Piano Strutturale elaborato dal team dell’architetto Stefano Boeri. Con un’assemblea risicata; rappresentata dalla maggioranza civica di Del Ghingaro ormai allargata al centrodestra e con l’opposizione assente per protestare contro la convocazione del consiglio comunale, dedicato ad un atto di pianificazione urbanistica, in piena campagna pre-elettorale. Presente, per la minoranza, solo la consigliera del gruppo misto Maria Pacchini, che durante la mattina ha eccepito anche sulla presenza del numero legale ("Fa anche il notaio?" le ha chiesto il sindaco, "No, solo il mio ruolo di consigliera comunale" ha risposto lei).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano strutturale. Delibera approvata in un’aula vuota: "Assenti ingiustificati"

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